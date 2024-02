Forza Motorsport : 4 mois après sa sortie, une marche arrière sur le système de progression Forza Motorsport : 4 mois après sa sortie, une marche arrière sur le système de progression

Déjà 4 mois que Forza Motorsport a effectué son discret lancement et pour l'heure, on ne peut pas dire que les choses se passent merveilleusement bien pour Turn10, sans cesse confronté aux critiques de la communauté sur le manque de contenu et des problèmes aussi bien sur les ajustements que divers bugs, bien que sur ces derniers points, la situation continuera de s'améliorer avec ce mois-ci la MAJ 5 qui au milieu de la brouette de correctifs offrira d'ailleurs la possibilité de zapper les tours d'essai en carrière.



Et s'il faudra encore attendre pour connaître une vraie feuille de route sur les ajouts, le développeur reconnaît néanmoins ses erreurs de game-design au point de faire aujourd'hui marche-arrière sur son système de progression. Ou en tout cas cela sera fait avec la MAJ 6 courant mars.



Ceux qui y ont joué le savent et pour les autres, on rappelle que dans ce reboot de Forza Motorsport, Turn10 a souhaité implémenter une sorte de progression typé « RPG » où une voiture (achetée avec des crédits in-game) s'obtenait au Level 1, et il fallait ensuite jouer avec pour débloquer des « Car Points » échangeables, au fil des Levels obtenus, contre des améliorations (pneus, moteurs, freins, etc).



Trop long aux yeux des acharnés du chrono qui ne souhaitaient pas perdre autant de temps avant de briller dans les classements, et c'est ainsi qu'à partir de la MAJ 6, les choses vont s'adoucir pour devenir beaucoup plus simple :



- A l'achat d'un véhicule, tous les niveaux d'améliorations sont débloqués et vous aurez juste à dépenser vos « Car Points » pour faire vos choix.

- Si vous manquez de « Car Points » tout en aillant beaucoup de crédits en poche, nouveau système de conversion : 4500 crédits contre 500 Car Points.

- Les Levels sont maintenus, mais atteindre le niveau 50 avec un véhicule ne servira plus qu'à débloquer des remises avec les autres bolides de même marque (et gagner d'autres Car Points).