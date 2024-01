Cyberpunk 2077 : Phantom Liberty confirme son succès avec 5 millions de ventes Cyberpunk 2077 : Phantom Liberty confirme son succès avec 5 millions de ventes

Dans un communiqué où CD Projekt RED affirme haut et fort vouloir garder sa totale indépendance dans un monde de rachats et fusions, l'équipe en profite pour annoncer que l'extension Phantom Liberty de Cyberpunk 2077 a dépassé la barre des 5 millions d'unités vendues en l'espace de 3 mois (25 millions pour le jeu de base).



Une très belle performance car à une époque où les jeux à suivi « gratuit » mènent une partie de la danse, de plus en plus rares se font les éditeurs à prendre le risque d'extensions massives (au mieux des DLC moindres sur la longueur) mais quand le travail est bien fait, ça paye, et Capcom ne veut que valider ce pari : Monster Hunter World : Iceborne et Monster Hunter Rise : Sunbreak ont respectivement tapé 10,7 et 6,5 millions de ventes.



Et pour finir sur une autre bonne note, après avoir dû licencier une centaine d'employés l'année dernière (fin de chantier chez certains et surtout abandon de Gwent), CD Projekt RED espère relancer des embauches courant 2025. Il y aura effectivement du taf entre la nouvelle trilogie The Witcher, Cyberpunk 2 et la troisième licence RPG (le spin-off de The Witcher et le remake du premier restent en sous-traitance).