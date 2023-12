[LEAK] Insomniac : (quasi) tous les chiffres de ventes [LEAK] Insomniac : (quasi) tous les chiffres de ventes

On reste dans l'affaire du leak avec un point très intéressant pour ceux qui aiment les chiffres : la quasi-intégralité des ventes softwares d'Insomniac depuis ses débuts, incluant la VR. Voici donc.



- Marvel's Spider-Man : 12,65 millions (uniquement PS4)

- Ratchet & Clank PS4 : 5,76 millions

- Song of the Deep : 250.320



- Edge of Nowhere (VR) : 37.120

- Feral Rites (VR) : 4.776

- The Unspoken (VR) : 69.017



- Resistance : 3,89 millions

- Resistance 2 : 2,83 millions

- Resistance 3 : 1,79 million



- Ratchet & Clank Collection : 1,16 million

- Ratchet & Clank : Tools of Destruction : 2,54 millions

- Ratchet & Clank : Quest of Booty : 1,84 million

- Ratchet & Clank : A Crack in Time : 1,89 million

- Ratchet & Clank : Full Frontal Assault : 787.000

- Ratchet & Clank : All 4 One : 1,19 million

- Ratchet & Clank : Nexus : 615.000



- Sunset Overdrive : 1,89 million

- Fuse : 317.000



Rappelons que selon les infos livrées ce matin, Ratchet & Clank : Rift Apart aurait fait 2,2 millions (soit une belle performance pour la série) mais la hausse des coûts de développement empêche actuellement sa rentabilité.