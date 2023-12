Charts US : baisse générale, une Switch qui dépasse la Xbox 360 et Hogwarts Legacy proche de l'exploit Charts US : baisse générale, une Switch qui dépasse la Xbox 360 et Hogwarts Legacy proche de l'exploit

Avant dernier rapport de l'année pour Circana/NPD, donc les charts US du mois de novembre 2023, marqué par une chute des ventes hardware (tout le monde est concerné), s'expliquant néanmoins facilement : la Switch est à bout de souffle, et PlayStation 5 comme Xbox Series avaient au Black Friday 2022 bénéficiaient de stocks exceptionnels, marqués également par la fin des ruptures de stocks.



Dans les grandes lignes, la PlayStation 5 reste naturellement première avec selon les estimations plus d'1 million d'unités écoulées pour ce mois de novembre, soit près du double de la Xbox Series, maintenant l'ascendant sur la Switch, mais pas sur l'intégralité de l'année, sauf si un miracle a lieu en décembre avec de nouvelles promos (la Series X à moins de 400$).



Fait notable :

La Switch obtient une médaille supplémentaire en devenant la 3e console la plus vendue de tous les temps aux USA, dépassant la Xbox 360, et derrière les intouchables PlayStation 2 et Nintendo DS. Mais qui sait.



Concernant les jeux :



- Modern Warfare III est sans surprise en tête du classement de novembre mais comme un peu partout ailleurs, la chute est notable par rapport à Modern Warfare II pour des raisons qu'il n'y a plus besoin de spécifier.

- Super Mario RPG s'en sort très bien (alors qu'il n'y a pas de données numériques pour Nintendo), tandis qu'il n'y avait pas de miracles à attendre d'un pauvre WarioWare et même de Persona 5 Tactica.

- Hogwarts Legacy pourrait devenir le 1er jeu sur les 15 dernières années à terminer à la première place des ventes sur l'année sans avoir Call of et « Rockstar » sur sa jaquette.



BONUS AUDIENCE :



- Circana nous offre en petite nouveauté un point audience PlayStation et Xbox, où chacune agrémente son top 5 des mêmes jeux : Fortnite, Roblox, GTA V et du Call of. La PlayStation 5 place néanmoins Spider-Man 2 à la 3e place en novembre, tandis que Xbox doit descendre à la 6e place pour y placer une exclue (Starfield).

- Dans les deux cas, la crise chez Bungie se confirme : Destiny 2 est absent du top 20 aussi bien sur PS5 que Xbox Series, et garde encore un peu de soutien sur Steam (12e).







MEILLEURES VENTES POUR NOVEMBRE 2023

(Pas de données numériques pour Nintendo, Take-Two, CI Games et Epic Games)

(Classement en revenus générés par ventes)



1. Call of Duty : Modern Warfare III (NEW)

2. Marvel's Spider-Man 2

3. Hogwarts Legacy

4. Madden NFL 24

5. Super Mario Bros. Wonder

6. EA Sports FC 24

7. Super Mario RPG (NEW)

8. Mortal Kombat 1

9. NBA 2K 24

10. UFC 5



11. Assassin's Creed Mirage

12. Naruto x Boruto Connections (NEW)

13. Sonic Superstars

14. Star Wars Jedi : Survivor

15. God of War Ragnarok

16. NHL 24

17. Star Ocean : The Second Story R (NEW)

18. Marvel's Spider-Man : Miles Morales

19. Minecraft

20. Just Dance 2024





MEILLEURES VENTES 2023

(Pas de données numériques pour Nintendo, Take-Two, CI Games et Epic Games)

(Classement en revenus générés par ventes)



1. Hogwarts Legacy (=)

2. Call of Duty : Modern Warfare III (NEW)

3. The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom (-1)

4. Marvel's Spider-Man 2 (=)

5. Madden NFL 24 (-2)

6. Diablo IV (-1)

7. Call of Duty : Modern Warfare II (-1)

8. Star Wars Jedi : Survivor (-1)

9. Mortal Kombat 1 (-1)

10. Starfield (-1)



Viré du classement : Resident Evil 4 Remake