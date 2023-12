Fallout 4 : l'upgrade ''New Gen'' toujours prévue Fallout 4 : l'upgrade ''New Gen'' toujours prévue

C'est dans un simple tweet, ou disons désormais un « post sur X », que Bethesda a souhaité confirmé aux inquiets que oui, l'upgrade « New Gen » de Fallout 4 était toujours prévu, toujours en chantier, et actuellement signé pour un vague 2024.



On imagine de fait que, si les choses se déroulent bien pour l'éditeur, l'upgrade débarquera dans les alentours de la série TV sur Prime Video dont la diffusion débutera le 12 avril 2024. Espérons juste, vu l'attente et le manque de visibilité pour l'avenir de la franchise, que nous ne repartirons pas avec un bête patch 60FPS.