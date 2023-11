Baldur's Gate III : le Patch 5 est disponible, avec son mode Honneur et ses nouveaux épilogues Baldur's Gate III : le Patch 5 est disponible, avec son mode Honneur et ses nouveaux épilogues

Larian Studios annonce avoir tout juste accouché du « Patch 5 » de Baldur's Gate III, toujours aussi solide car allant au-delà de simples correctifs (il y en a), avec déjà plusieurs points d'optimisation grâce au travail accompli en amont pour la Xbox Series S, mais également du contenu neuf :



- Arrivée des épilogues prenant la forme d'une dernière séquence jouable autour du feu de camp. L'occasion de faire vos adieux à vos compagnons (encore en vie) et personnages d'importance, le tout en fonction de vos choix effectués. Près de 3600 lignes de dialogues ont été conçues pour l'occasion.

- Lancement du mode Honneur avec Game Over définitif et attaques inédites des boss. Pour rééquilibrer, les plus puissants « exploits involontaires » ont été supprimés de ce mode et pour les fous qui iront jusqu'au bout, une incroyable récompense les attend : un skin or du D20. Wahou.

- Ajout d'un mode Personnalisé pour moduler la difficulté comme bon vous semble, et même pousser les règles D&D comme ne pas connaître l'objectif à atteindre au lancement des dès, ou supprimer les HP des ennemis du HUD.

- Inventaire légèrement remanié pour faire apparaître le matos des personnages même encore au camp.



Disponible sur PC et PlayStation 5, Baldur's Gate III sortira le mois prochain sur Xbox Series (date livrée durant les Game Awards, si ce n'est pas carrément un shadow-drop), et une jolie version boîte sera ensuite lancée début 2024.