Embracer a annulé 15 jeux depuis mars Embracer a annulé 15 jeux depuis mars

On parle beaucoup d'Embracer depuis quelques temps, et pas vraiment de la bonne façon, et il était temps pour le géant aux pieds d'argile de donner un bilan de la situation via ses résultats fiscaux.



Ainsi, alors que le grand ménage se poursuit depuis l'échec de son partenariat saoudien (2 milliards d'euros d'apports financiers envolés), résumons les choses simplement :



- 900 employés licenciés dont 772 développeurs

- Il reste quand même environ 15.700 employés chez Embracer, dont 10.650 développeurs

- 15 jeux annulés (non annoncés) depuis mars, mais il en reste 200 en chantier (!)

- 10 studios fermés dont Volition

- Rappelons que Gearbox et Free Radical pourraient potentiellement être vendus



Embracer préfère prévenir que tout cela n'incarne que « les premières étapes » d'une restructuration massive dont nous aurons donc de nouveaux échos dans les prochains mois.



Concernant les sorties récentes :



- Remnant II est après Dead Island 2 la grosse surprise commerciale du groupe avec désormais 2 millions de ventes.

- PayDay 3 n'a pas atteint ses objectifs (en même temps, le lancement fut mauvais sur le plan technique) mais au moins, il est déjà rentable. Embracer compte se rattraper sur la longueur.

- Aucun espoir en revanche pour Trine 5, la licence n'attirant visiblement plus grand-monde.

- L'affaire fut bonne pour RIDE 5 et Jagged Alliance 3.



Sur les quelques 200 jeux en chantier, s'il y aura du tri à faire on imagine, Embracer reste source de grosses attentes dont Warhammer 40.000 : Space Marine 2, le quatrième Metro, le prochain projet de Tarsier (Little Nightmares), Titan Quest II, le remake de Gothic, Toxic Commando ou encore TMNT The Last Ronin.