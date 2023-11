The Last of Us - Part II : la version PS5 vient d'apparaître dans le backend du PSN The Last of Us - Part II : la version PS5 vient d'apparaître dans le backend du PSN

En rumeur à droite/à gauche depuis un moment, l'upgrade de The Last of Us : Part II attend aujourd'hui une officialisation pendant que les choses se préparent en amont si l'on en croit les données backend du compte Twitter/X PlayStation Game Size : la mention d'une version PS5 du dit-titre viendrait d'être ajoutée à la base de données du PlayStation Network, tout simplement.



Même si tout cela se confirme, et c'est très probable, reste donc à voir si Sony le proposera rapidement ou se contentera de le garder sous le coude pour le balancer à l'approche de la Saison 2 HBO (prévue début 2025). Rappelons si besoin que toutes les rumeurs mentionnent une évidente version PC.