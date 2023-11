Embracer : après la mort de Volition (Saints Row), au tour de Free Radical (TimeSplitters) ? Embracer : après la mort de Volition (Saints Row), au tour de Free Radical (TimeSplitters) ?

Andy Robinson (VGC) nous avait prévenu en début d'après-midi : les mauvaises nouvelles concernant l'industrie du jeu vidéo sont loin d'être terminées et prenez de suite dans la face la très probable prochaine mise à mort de Free Radical alors que nous attendions depuis un moment le grand retour de TimeSplitters.



VGC nous apprend que l'information vient directement de sources proches du dossier, et si rien n'est encore officiel ni signé, c'est parce que la loi britannique impose à Plaion une consultation préalable avec les employés (durant 30 jours minimum) pour tenter de trouver d'autres solutions, mais certains sont prêts pour la guillotine : depuis 24h, une quinzaine d'employés de Free Radical ont indiqué sur LinkedIn chercher du travail... Autant dire que ça sent mauvais au-delà de ça, sauf si un acheteur tiers est intéressé.



Rappelons sur le sujet que selon d'autres rumeurs, Embracer compterait vendre Gearbox et la franchise Borderlands à qui poserait un chèque avec suffisamment de zéros.