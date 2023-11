Pour les employés de Bungie, il y a des coupables, mais pas du côté de Sony Pour les employés de Bungie, il y a des coupables, mais pas du côté de Sony

Encore un article de Forbes concernant la situation actuelle de Bungie, cette fois destiné aux employés (certains ont été interrogés, sous anonymat), laissant ressortir que s'il y a des coupables, ce n'est pas ceux qu'on croit.



Car les sources, multiples, sont unanimes : Sony n'est en rien responsable des problèmes actuels, et même que si PlayStation n'avait pas racheté Bungie, le studio serait aujourd'hui à deux doigts de la banqueroute face à la perte de revenus (quasiment moitié moins qu'espéré, lié à une chute d'audience sur Destiny 2). Accessoirement, si les employés estiment que des mauvaises décisions ont été prises par des responsables qui sont toujours « en place », est dédouané d'office le directeur Joe Blackburn qui visiblement fait bien son taf. Notons que le PDG Pete Parsons a renoncé de son côté à sa prime annuelle avant même la décision de licenciements.



Rappelons que pour l'heure, Bungie n'a confirmé que les licenciements et la perte de revenus, donc rien encore d'officiel pour les reports de Destiny 2 : The Final Shape (juin 2024) et Marathon (2025).