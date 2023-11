HBO : The Last of Us Saison 2 attendra 2025

Mise à l'arrêt un temps à cause de la grève des scénaristes, la Saison 2 deprendra plus de temps que suggéré pour arriver et alors que des espoirs étaient un temps permis pour « fin 2024 » (des mots mêmes de Bella Ramsey/Ellie), HBO signale officiellement que l'objectif est désormais pour un bien vague 2025. La production sera lancée en début d'année prochaine.Rappelons que selon le showrunner Craig Mazin, il y aurait matière selon ses éléments (et des infos probablement fournis par Neil Druckmann) de faire un total de 4 saisons.Pendant ce temps, si untient de l'évidence pour un jour on espère pas trop lointain, plusieurs rumeurs évoquent un retour desous une forme ou une autre (remaster, et peut-être même « Director's Cut »).