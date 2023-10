Résultats Fiscaux : malgré une baisse des ventes hardware, Xbox signe l'un de ses meilleurs trimestres Résultats Fiscaux : malgré une baisse des ventes hardware, Xbox signe l'un de ses meilleurs trimestres

Microsoft a livré ses données trimestriels (juillet/septembre) et comme d'habitude, ne vous attendez pas au moindre chiffre concret sur le hardware, juste des stats qui ont le mérite d'être éloquente.



Car chez Xbox, la mauvaise nouvelle, c'est que du 1er juillet au 30 septembre 2023, le CA des ventes hardware fut en baisse (-7%) alors que trois arguments majeurs étaient là pour assurer une hausse drastique :



- Période du cycle de vie où les ventes sont censées exploser.

- Fin des ruptures de stock de Series X dont la valeur de ventes est plus élevée que la Series S.

- Lancement de Starfield.



Triste, mais le software et les services ont rattrapé l'affaire (+ 13%) pour au final un CA global à +8 % et un record : avec 3,9 milliards de CA pour cette période, la branche Xbox a effectué le meilleur trimestre de l'histoire de la marque « en dehors des périodes de noël » (en gros octobre/décembre).



C'est même plus globalement le 5e meilleur trimestre de la marque toute période confondue, à jeu égal avec noël 2017, marqué par l'arrivée de la Xbox One X, d'Assassin's Creed Origins et le rouleau-compresseur Fortnite BR.



Sinon, une MAJ du nombre d'abonnés Game Pass, hm ?