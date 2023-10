PS Plus Extra : leak des jeux d'octobre PS Plus Extra : leak des jeux d'octobre

Le ninja de Dealabs récidive en dévoilant la liste des jeux PS Plus Extra dont l'annonce officielle aura lieu ce mercredi, pour une mise en ligne le mardi 17 octobre. Et oui, Warner Bros aura réussi ce mois-ci à récupérer un chèque chez Microsoft (Game Pass) comme chez Sony pour Gotham Knights.



Liste non exhaustive des jeux PS Plus Extra d'octobre :



- Gotham Knights

- The Dark Pictures : Houses of Ashes

- Disco Elysium : The Final Cut

- Far : Changing Tides

- Gungrave GORE

- Elite Dangerous

- Dead Island : Definitive Edition