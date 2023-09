PS Plus : encore un jeu au triste destin PS Plus : encore un jeu au triste destin

Ironisons quelques secondes sur le fait que depuis quelques temps, le PlayStation Plus Essential enchaîne dans la mise en ligne de projets au destin douloureux.



Car après Dreams (annoncé dans le service après que Media Molecule ait annoncé la mort du suivi) puis Saints Row (annoncé juste avant la mort du studio Volition), l'habituel leaker de Dealabs déclare que sera offert le 3 octobre The Callisto Protocol, celui-là même qui par son lourd échec commercial a récemment causé un dégraissement du studio et le départ de son PDG.



Il sera accompagné de Farming Simulator 22 et un troisième encore inconnu.