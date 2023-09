Sony aurait subi une nouvelle vague de piratage Sony aurait subi une nouvelle vague de piratage

Cyber Security Connect vient de publier un communiqué pour signaler que le groupe de ransomwares « Ransomed.vc », très actif et ayant fait de multiples victimes depuis quelques semaines, aurait réussi à pirater Sony dans son intégralité et possède désormais entre ses mains de multiples choses confidentielles dont environ 6000 fichiers au contenu difficilement vérifiable pour le moment.



Ransomed.vc a déjà déclaré que Sony ne souhaite pas payer et indique de fait que toutes ces données sont aujourd'hui à vendre. Si aucun intéressé ne se fait entendre d'ici le 28 septembre, le groupe agira cyniquement selon les lois RGPD en signalant la violation de données tout en publiant l'intégralité du contenu aux yeux du public.



Contacté par plusieurs sites dont VGC, Sony n'a pour l'heure pas commenté cette prétendue fuite.