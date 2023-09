Starfield passe les 10 millions de joueurs

Les chiffres de ventes, c'était déjà de l'histoire ancienne chez Microsoft et ça le devient désormais avec Bethesda, Game Pass oblige, annonçant tout de même fièrement que sona attiré 10 millions de joueurs en deux semaines ou bientôt trois si l'on compte l'upgrade Premium.Le plus grand lancement de l'histoire de Bethesda, encore une fois bien aidé par l'apport du Game Pass PC & Xbox, et tout le projet va désormais être à la fois de maintenir la communauté, en attirer de nouveaux mais aussi faire revenir les déçus, et ce à coups de mises à jour correctives dont en premier lieu le DLSS sur PC, des options pour le calibrage et la luminosité, et des détails qui auraient dû être là dès le début : des maps pour les différentes villes et la possibilité de bouffer les aliments qui nous entoure sans avoir à passer par le fastidieux inventaire.La montée en puissance devra néanmoins attendre début 2024 avec l'arrivée des mods via le menu Creation, compatibles PC comme Xbox Series.