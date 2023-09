UK : Starfield au secours de la Xbox Series UK : Starfield au secours de la Xbox Series

Starfield portait à lui seul de nombreux espoirs pour la marque Xbox et en attendant un bilan global des différents instituts sauf si Microsoft se fait bon prince en lâchant un jour des chiffres, l'organisme GFK indique que pour ce qui concerne le Royaume-Uni, l'affaire semble plutôt bien se passer, et c'est plutôt une bonne chose sur ce territoire où la gamme Series accusait une baisse de 23 % sur les 8 premiers mois de l'année.



Ainsi, dans la semaine du 28 août au 3 septembre qui ont vu l'arrivée de la Premium Edition de Starfield ainsi que le lancement de la Series S 1To, la gamme Xbox Series a vu ses ventes bondir de 76 % pour en faire la meilleure semaine de l'année. Pas de précisions pour la suivante (du 4 au 10 septembre) hormis que les donnés furent suffisamment stables pour en faire la deuxième meilleure semaine de 2023 pour la marque.



Quelques détails :



- La semaine du 28 août au 2 septembre a vu une augmentation de 46 % des ventes de Xbox Series X (meilleure semaine de l'année pour ce modèle).

- 24 % des ventes totales de Series cette semaine furent pour la Series S 1To (20 % la semaine suivante).



A voir si le maintien (et le Black Friday) seront suffisants pour permettre à la marque d'inverser sa courbe sur l'année.