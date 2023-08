PlayStation Productions : au tour de MediEvil ?

PlayStation Productions a délivré une nouvelle vidéo promotionnelle pour mettre en avant la marque, déjà à l'origine de(HBO),(Peacock) et les filmscomme, tout cela en attendant(Prime),(Netflix) etetdans les salles.Mais la vidéo en question semble nous teaser autre chose vers les 30 secondes : les jambes d'un certain Sir Daniel Fortesque, héros de la franchiseOn dirait que ça sent l'adaptation en film ou pourquoi pas en série TV, et dans tous les cas, on vous tiendra au courant si Tom Holland est retenu pour le rôle.