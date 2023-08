GamesCom : Geoff confirme d'autres titres GamesCom : Geoff confirme d'autres titres

Geoff Keighley met un coup d'accélérateur sur la communication autour de la GamesCom en dévoilant l'identité d'autres titres présents pour la grosse conférence du 22 août (20h), dédiée avant tout à des titres déjà annoncés et prévus pour les 12 prochains mois, même si rien n'empêchera quelques surprises pour des projets au-delà (déjà connus ou non).



Les jeux actuellement confirmés à la conférence GamesCom :



- Alan Wake 2

- Assassin's Creed Valhalla

- Black Myth Wukong

- Crimson Desert

- Cyberpunk 2077 : Phantom Liberty

- Fort Solis

- Lords of the Fallen

- Mortal Kombat 1

- Nightingale

- Sonic Superstars



Bonus :

- Bande-annonce du film Rebel Moon (Zack Snyder)