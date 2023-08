Alan Wake 2 reporté, mais pas trop Alan Wake 2 reporté, mais pas trop

Dans un mois d'octobre assez dangereux niveau sorties, c'est décidément le jeu des chaises musicales car après une « avancée » exceptionnelle de Assassin's Creed Mirage (le 5 au lieu du 12), c'est maintenant Alan Wake 2 qui fait l'exact inverse en passant du 17 au 27 octobre.



Une aubaine pour Lords of the Fallen qui s'offre une bouffée d'air en restant le 13 octobre… une semaine avant Marvel's Spider-Man 2 et Super Mario Wonder. Quel mois encore une fois.



Rappelons en passant que Alan Wake 2 se montrera la semaine prochaine durant la GamesCom.