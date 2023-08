Cloud Gaming : Sony lance enfin la bêta du streaming de jeux PlayStation 5 Cloud Gaming : Sony lance enfin la bêta du streaming de jeux PlayStation 5

Sony avait parlé de « plans agressifs » pour le Cloud Gaming et les choses semblent en effet se mettre doucement en place. Plusieurs utilisateurs élus peuvent en effet dès aujourd'hui accéder à une nouvelle fonctionnalité permettant le streaming de jeux PlayStation 5, dont on n'a pas encore la liste complète mais les premiers jeux identifiés incluent aussi bien certains titres standards que d'autres offerts sur le service PS Plus, et même versions d'essai.



Le service propose des options 720p, 1080p, 1440p et même 4K, ce qui est surprenant dans ce dernier cas vu que le xCloud en est toujours démunie, mais il est à noter que tout n'étant que de l'ordre de la bêta pour le moment, rien ne stipule pour l'heure qu'il en sera de même dans la version finale déployée un jour prochain, et forcément exclusivement à l'attention des membres PS Plus Premium sur tous les supports concernés. Car oui, techniquement, il sera donc possible grâce au Cloud de jouer à des jeux PS5 sur PC… mais aussi sur PS4.