Project 007 sera une sorte de préquelle

Le Project 007 de IO Interactive, ce n'est pas pour tout de suite et à défaut de vouloir montrer quelque chose sur le sujet, Cris Vega (producteur exécutif) a tout de même bien voulu lâcher une petite information auprès de GameReactor : on y incarnera le tout premier Bond pour découvrir comment il est devenu l'agent secret connu mondialement.



Dans la logique des choses, cela veut dire que le jeu se situera quelque part dans les années 50, et il faudra patienter pour avoir des précisions vu que le titre, tout comme le Project Dragon (pour les Xbox Game Studios), ne verront le jour que pour avril 2025 « au mieux ».