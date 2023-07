10% de personnel en moins chez CD Projekt 10% de personnel en moins chez CD Projekt

Souhaitant jouer la transparence immédiate, CD Projekt RED a annoncé l'intention de licencier environ 10 % de son personnel (soit plus ou moins 100 têtes) dans les mois à venir, ou plus exactement d'ici le premier trimestre 2024.



On nous parle de « mise à jour organisationnelle » et que les personnes concernées sont actuellement en train de terminer leur travail (sur on ne sait quoi) et qu'il n'y aura aucune autre opportunité pour eux l'année prochaine au sein de l'organigramme, décrit comme actuellement en « sureffectif ».



Un peu surprenant d'entendre ça de la part d'une boîte qui a pas moins de 7 AAA à l'esprit (remake du premier The Witcher, spin-off solo/multi, nouvelle trilogie, suite de Cyberpunk et nouvelle licence) et le pire c'est que dans cette tentative de transparence, CDPR n'indique même pas si les 10 % en question inclus la mise à la porte en mai dernier de 29 employés chez The Molasses Flood (ceux qui se chargent du spin-off de The Witcher) et les 30 autres de l'équipe Gwent (le jeu ayant terminé sa carrière).