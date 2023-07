[Rumeur] Assassin's Creed RED en 2024

C'est peut-être une bourde mais en même temps, Ubisoft est spécialisé sur le sujet, donc apprenez que Arisa Lagunzad (du réseau publicitaire de l'éditeur) a annoncé publiquement être à la recherche de partenaires commerciaux pour lancer en 2024 la promotion de celui actuellement nomméQuand on sait qu'il est commun pour l'éditeur de lancer la com d'un épisode AC l'année même de sa sortie (hors report évidemment), cela pourrait suggérer un lancement en fin d'année prochaine de ce chapitre nous emmenant au Japon Féodal, avec selon les sources de Tom Henderson deux personnages jouables (un shinobi et un samurai, avec probable choix du sexe pour ce dernier).