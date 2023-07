Pendant que Final Fantasy dépasse les 180 millions, Square Enix envisage d'autres remasters Pendant que Final Fantasy dépasse les 180 millions, Square Enix envisage d'autres remasters

Square Enix nous annonce que la franchise Final Fantasy, aidé par le dernier épisode en date (plus de 3 millions de ventes aux dernières nouvelles) a désormais dépassé les 180 millions d'unités depuis ses débuts il y a bientôt 40 ans. Bien entendu, cette donnée inclus les innombrables spin-off et les tout aussi nombreux remasters/remakes.



A ce sujet, lors de sa 43e assemblée annuelle, l'entreprise a répondu positivement aux actionnaires sur le fait de réfléchir à « diverses idées » après le succès de la gamme Final Fantasy Pixel Remaster, se gardant bien de livrer le moindre indice pour le moment mais le catalogue est on peut le dire suffisamment large.



Pour l'heure, après Final Fantasy XVI, l'éditeur lancera pour cette année fiscale Infinity Strash : Dragon Quest Dai, Star Ocean : The Second Story R, Dragon Quest Monsters 4 et surtout Final Fantasy VII Rebirth.