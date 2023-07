Assassin's Creed Mirage va nous refaire une leçon d'histoire, mais ''de manière nuancée'' Assassin's Creed Mirage va nous refaire une leçon d'histoire, mais ''de manière nuancée''

Depuis Origins, Ubisoft se plaît à rappeler que derrière l'aspect fantastique et les montures chocobos des épisodes d'Assassin's Creed, il y a aussi l'Histoire, la vraie, et le futur Assassin's Creed Mirage continuera de nous faire la leçon avec la features « Histoire de Bagdad ».



Directement intégré et non dans un mode à part, ce menu prendra forme autour de 5 axes (Art & Science, Croyance & Vie Quotidienne, Vie de cour, Économie, Gouvernement) qui dévoileront leurs secrets au fur et à mesure de l'avancée principale comme au niveau des quêtes annexes, en plus de la visite des 66 sites historiques du territoire. Une fonctionnalité toujours bienvenue, créée en collaboration avec plusieurs experts et historiens dont le Dr Raphaël Weyland qui, même s'il déclare n'avoir jamais hésité à aborder chacun des sujets, soulève un sourcil quand il dit que certains points comme les harems, les eunuques et l'esclavage seront traités « de manière nuancée ».



On jugera cela le 12 octobre prochain.