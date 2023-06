Baldur's Gate III : Larian et la tentation de supprimer le coop splitté sur Xbox Series S Baldur's Gate III : Larian et la tentation de supprimer le coop splitté sur Xbox Series S

Comme vous le savez si vous avez suivi l'affaire, il n'y absolument aucun deal d'exclusivité PC/PS5 pour Baldur's Gate III, juste que Larian Studios qui prévoit toujours officiellement une version Xbox Series galère un peu à cause du hardware de la Series S.



De loin, le titre ne semble pas être d'une gourmandise absolue à un détail près : le mode coopération en écran splitté qui bouffe énormément de ressources, tournant déjà impeccablement bien sur Series X (cette version aurait pu sortir en même temps que sur PS5) mais aucunement « à un niveau acceptable » sur Series S.



Dans une interview tout juste accordée à IGN, le fondateur et directeur créatif Swen Vincke explique avoir le soutien logistique de Microsoft sur le sujet mais le problème reste pour l'heure présent et l'équipe ose évoquer deux solutions d'urgence :



- Supprimer le mode coop splitté sur Series S (le online est toujours présent) mais cela va à l'encontre de la politique de Microsoft, sauf s'ils obtiennent un passe-droit qui pourrait ouvrir la porte à d'autres « concessions » plus drastiques à l'avenir avec d'autres éditeurs.

- Mettre en place des compromis (suppression du coop splitté sur les deux modèles ?) mais Vincke ne souhaite pas encore entrer dans les détails.



Pour les autres, Baldur's Gate III arrivera début août sur PC, et début septembre sur PS5.