[Rumeur] Red Dead Redemption Remaster en vue ? [Rumeur] Red Dead Redemption Remaster en vue ?

Les rumeurs autour d'un remaster/remake de Red Dead Redemption remontent tellement qu'on les avait un peu oublié, mais les souvenirs ressurgissent soudainement en découvrant que l'organisme de classification coréen vient tout juste de lister à nouveau le jeu (le 15 juin), en plus des précédentes éditions déjà publiées (l'original, la version Undead Nightmare, et l'édition GOTY).



Notez que seul le support console est de nouveau concerné par la classification bien que dans ce cas précis, cela ne veuille pas dire grand-chose : des jeux uniquement classifiés sur consoles se sont vus ensuite également annoncés sur PC, et inversement.