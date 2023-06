Charts US : Zelda TOTK propulse la Switch, sans inquiéter le leadership 2023 de la PS5 Charts US : Zelda TOTK propulse la Switch, sans inquiéter le leadership 2023 de la PS5

C'est l'heure des charts US grâce aux données de Circana (ex-NPD), et le mois de mai fut forcément marqué par le rouleau-compresseur The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom qui a permis à la Switch de prendre la 1ère place en signant son deuxième meilleur mois de mai (après celui de 2020), n'empêchant pas la PS5 de garder son leadership sur la totalité de l'année en cours.



Pour l'année 2023 :



1) PlayStation 5 (unités comme valeur de ventes)

2) Nintendo Switch (unités comme valeur de ventes)

3) Xbox Series (unité comme valeur de ventes)



A savoir :



- The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom se place directement comme la deuxième meilleure vente de 2023, sans pouvoir compter les ventes dématérialisées.

- Le titre a permis un boost du marché physique tel qu'il s'agit du meilleur mois de mai depuis 2014, à l'époque marqué par les lancements de Wolfenstein TNO et Watch Dogs, donnant un nouveau souffle à la gen PS4/One.

- The Legend of Zelda : Breath of the Wild revient par conséquent à la 13e place.



MEILLEURES VENTES POUR MAI 2023

(Pas de données numériques pour Nintendo et Take-Two)

(Classement en revenus générés par ventes)



1. The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom

2. Hogwarts Legacy

3. Star Wars Jedi : Survivor

4. Dead Island 2

5. Call of Duty : Modern Warfare II

6. MLB The Show 23

7. FIFA 23

8. Mario Kart 8 Deluxe

9. Resident Evil 4 Remake

10. Far Cry 6



11. Elden Ring

12. Minecraft

13. The Legend of Zelda : Breath of the Wild

14. Super Smash Bros Ultimate

15. Madden NFL 23

16. God of War Ragnarok

17. New Super Mario Bros. U DX

18. Pokémon Ecarlate & Violet

19. LEGO La Saga Skywalker

20. Super Mario 3D World





MEILLEURES VENTES 2023

(Pas de données numériques pour Nintendo et Take-Two)

(Classement en revenus générés par ventes)



1. Hogwarts Legacy (=)

2. The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom (NEW)

3. Call of Duty : Modern Warfare II (-1)

4. Star Wars Jedi : Survivor (=)

5. Resident Evil 4 Remake (-2)

6. MLB The Show 23 (-1)

7. Dead Island 2 (-1)

8. FIFA 23 (=)

9. Dead Space Remake (-2)

10. Madden NFL 23 (-2)



Viré du classement : Elden Ring