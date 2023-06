Capcom fête ses 40 ans en annonçant avoir vendu un demi-milliard de jeux Capcom fête ses 40 ans en annonçant avoir vendu un demi-milliard de jeux

Il y a quelques jours, le 11 juin précisément, Capcom soufflait ses 40 bougies et en a profité pour annoncer avoir écoulé 500 millions de jeux à travers la planète (230 pays) depuis 1983, pour un total de 307 titres (dont une brouette de remasters dans le lot). Ajoutons à cela que plus de la moitié de ce score (283 millions) est détenu par seulement 3 franchises phares : Resident Evil (142 millions), Monster Hunter (92 millions) et Street Fighter (49 millions).



On ne sait pas à quoi ressemblera l'avenir lointain mais nul doute qu'il faudra infiniment moins de 40 ans supplémentaires pour atteindre le milliard de jeux vendus : grâce à la « génération dématérialisé + promos très agressives », sur 500 millions de ventes, 100 millions ont été effectuées durant les 3 dernières années.