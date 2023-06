Microsoft : et maintenant, un ID@Xbox Showcase Microsoft : et maintenant, un ID@Xbox Showcase

Microsoft a encore quelques trucs sous le coude, plus exactement des titres indépendants, et c'est pour cela que l'on nous annonce un nouvel ID@Xbox Showcase pour le 11 juillet à 19h00, à suivre un peu partout et l'occasion de repartir avec des trailers, des annonces et de nouvelles cartouches pour le Game Pass, le tout suivi d'un show spécial pour revenir en détails sur certains jeux présentés.



Dingue à quel point ce serait l'occasion parfaite pour repartir avec des dates précises pour S.T.A.L.K.E.R. 2, Hollow Knight Silksong, The Plucky Squire et The Talos Principle 2, mais ne mettons la pression à personne...