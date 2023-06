Ryan Payton (producteur) : Metal Gear Solid 4 ''tournait parfaitement'' sur Xbox 360 Ryan Payton (producteur) : Metal Gear Solid 4 ''tournait parfaitement'' sur Xbox 360

La sortie du deuxième volume de « The Ultimate History of Video Games » a permis de repartir avec une anecdote intéressante : le producteur adjoint de Metal Gear Solid 4 : Guns of the Patriots (Ryan Payton) a fait savoir que dans d'autres circonstances, et pas celle d'un contrat d'exclusivité PS3 vu qu'il n'y en avait pas, le titre aurait pu sortir sur Xbox 360.



L'homme révèle que plusieurs membres de l'équipe réfléchissait durant le développement à proposer une version pour la console de Microsoft (au succès important, particulièrement aux USA) et si une partie pensait que ce serait impossible faute de puissance par rapport à la PS3, la souplesse du hardware 360 a permis à l'équipe R&D de Konami de montrer lors d'une réunion un prototype d'un portage « fonctionnant parfaitement ».



Comme on s'y attendait un peu déjà à l'époque même si l'interrogation de l'exclusivité restait en tête, l'absence de portage ne vient ni d'un contrat ni du hardware brut, mais bien du domaine physique : avec un poids de 30Go considéré comme énorme il y a 15 ans (aujourd'hui, c'est la taille d'un patch), il aura fallu environ 4 DVD pour faire tenir le jeu sur 360, ce qui était hors de question pour Konami.



Maintenant, posons la grande question : si une petite team R&D a été capable de pondre rapidement le prototype d'un portage sur un matos orienté PC, comment se fait-il que le jeu soit encore aujourd'hui bloqué à l'ère PS3 ?