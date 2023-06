Skyrim, c'est désormais 60 millions de ventes Skyrim, c'est désormais 60 millions de ventes

Le statut de plus grand succès de l'histoire du RPG occidental revenait il y a encore peu à The Witcher 3 et ses 50 millions de ventes, bien que tout cela n'était en fait qu'une hypothèse faute d'avoir des données à jour chez la concurrence, et on a bien fait de garder des pincettes.



Car Todd Howard est revenu sur le cas The Elder Scrolls V : Skyrim lors d'une interview nocturne en lien avec la récente présentation de Starfield, et le patron reste le patron : 60 millions de ventes depuis son lancement initial il y a 12 ans (ouais, déjà) et sa brouette de portages/remasters.