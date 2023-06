Charts UK : en mai, Zelda TOTK a permis à la Switch de reprendre la première place Charts UK : en mai, Zelda TOTK a permis à la Switch de reprendre la première place

GamesIndustry fait avec les données GFK le bilan du mois de mai au Royaume-Uni, avec comme à chaque fois l'apport des ventes numériques hormis pour Nintendo qui ne veut décidément pas cracher l'intégralité de ses infos, n'empêchant pas The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom de se placer sans aucun problème sur le trône.



L'apport des données dématérialisées permet au classement software d'afficher la performance de Dead Island 2 mais aussi les retours de titres comme Far Cry 6 et The Division 2 (merci les promos) tant que l'unique autre sortie importante du mois est LEGO 2K Drive à la 19e place.



Les informations les plus importantes viennent du hardware :



- La Switch 1ère pour la première fois de l'année, suivi de la PS5 puis la Xbox Series.

- 35 % des Switch vendues en mai étaient des modèles OLED Collector.

- Sur la totalité de l'année 2023, la PlayStation 5 reste première (+81 % par rapport à 2022, malgré un ralentissement depuis avril), la Switch deuxième (-8%) puis la Xbox Series (-19%).





Le classement de mai 2023, avec les données numériques sauf chez Nintendo :



1. The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom

2. Hogwarts Legacy

3. Star Wars Jedi : Survivor

4. FIFA 23

5. Grand Theft Auto V

6. Dead Island 2

7. NBA 2K23

8. Far Cry 6

9. Red Dead Redemption 2

10. The Division 2