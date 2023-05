Monster Hunter Rise : une date pour ce qui sera l'ultime Digital Event de cet épisode

Toutes les bonnes choses ont une fin et il est temps pour Capcom de commencer à tourner la pageavec un RDV pris le 7 juin à 16h00 (heure FR) pour découvrir le tout dernier Digital Event autour de cet épisode et son extensiondans le cadre de l'ultime mise à jour à venir. Le show permettra également au producteur et réalisateurs de revenir sur la création et la carrière de cette ancienne exclusivité Switch, sortie depuis sur PC puis plus récemment sur supports PlayStation et Xbox.Et même si l'éditeur prépare d'autres jeux à gros monstres (et), gageons que l'heure approche pour l'annonce du prochain épisode dédié aux consoles de « nouvelle » génération.