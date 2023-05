Halo Infinite reprendra au moins le mode Infection et la progression façon Reach

On se doute tous que le projet de faire tenirpendant une décennie est un peu foutu, mais il n'est jamais trop tard pour essayer d'améliorer sans cesse une copie ne serait-ce que pour maintenir un minimum de confiance en l'avenir.Et si l'audience du bébé de 343 Industries diminue lentement au fil des mois, elle parvient tout de même à doubler temporairement son quota à chaque lancement d'une nouvelle saison, et l'équipe compte relancer un peu la machine pour la Saison 4 qui débutera le 20 juin.Car outre des maps inédites dont on attendra d'en voir la couleur, et un remake de Plaza (), le plus important tient en deux mots :- Retour du très populaire mode Infection- Retour du système de progression façon(avec les 270 paliers)Ce dernier ne remplacera pas ce qui est déjà en place, et coexistera donc avec les défis quotidiens/hebdos et l'obtention d'xp pour la progression des Pass.