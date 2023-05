Comme bien d'autres avant lui, SEGA commence à s'intéresser à la hausse de prix (79,99€) Comme bien d'autres avant lui, SEGA commence à s'intéresser à la hausse de prix (79,99€)

Les joueurs ont râlé un temps mais comme pour une bonne partie des mauvaises nouvelles, chacun finit par abdiquer, comme ce fut le cas pour la fameux « taxe Next Gen », donc des titres vendus 80 balles chez nous. Enfin 79,99€ quoi.



Take-Two fut le premier avec NBA 2K21, rapidement suivi par Sony et Activision puis plus tard Electronic Arts et Square Enix, et ce mois de mai a vu les premiers jeux à 80€ de la part de Microsoft et Nintendo. Et pendant que Ubisoft emboîtera évidemment le pas avec Skull & Bones, c'est au tour de SEGA de déclarer que cette hausse de prix était en vue MAIS qu'elle ne serait pas forcément constante, juste appliquée au cas par cas en fonction du marché et de la pertinence du produit.



En bref, ne vous attendez pas à un tel prix sur les petits jeux de l'été à venir (Etrian Odyssey Collection, Sonic Origins Plus, Samba de Amigo…) mais autant commencer à vous préparer psychologiquement pour Like a Dragon 8 ou un lointain Persona 6.