[LEAK] COD Modern Warfare III en fin d'année : toutes les dates (lancement, bêta et map Warzone 2.0)

Décidément, les plans peuvent changer et pas qu'un peu avec Activision Blizzard, et on ne parle pas de l'affaire Microsoft mais de « Call of ». Nous savions de sources multiples et certaines, dont Jason Schreier, qu'il ne devait y avoir aucun nouvel épisode cette année, remplacé par un « DLC Premium » de Modern Warfare II avant de devenir un stand-alone pour finalement… profiter de l'aura de ce dernier : il s'appellera carrément Call of Duty : Modern Warfare III. Oui, déjà.



Au programme :



- Développé par Sledgehammer (soutenu par de multiples studios)

- Prévu sur PC, PlayStation & Xbox en cross-gen

- Une campagne inédite

- Le multi habituel (probablement des maps refontes des anciens épisodes)

- Nouvelle carte pour Warzone 2.0

- Retour du mode zombie « Outbreak » (*)



(*) A noter que Activision est, selon les habituelles sources, encore en cours de réflexion sur le fait de mettre ce mode dans le jeu, ou à part en F2P.



Et Tom Henderson nous balance même TOUTES les dates :



- Bêta exclu PlayStation : 10 octobre au 12 octobre

- Bêta pour tous : 12 au 16 octobre

- Accès anticipé à la campagne (préco) : 2 novembre

- Lancement du jeu complet : 10 novembre

- Lancement de la nouvelle map Warzone 2.0 : 5 octobre



Plus qu'à attendre la présentation officielle de tout cela.