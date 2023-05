[LEAK] Mortal Kombat ''1'' en approche [LEAK] Mortal Kombat ''1'' en approche

NetherRealm Studios doit fracasser sa table, eux qui géraient parfaitement bien leur teasing jusque-là : le très renseigné insider billbil-kun est intervenu pour leur couper l'herbe sous le pied, et déclarer que le prochain Mortal Kombat sera bien une sorte de reboot. Compréhensible pour ceux qui ont terminé le mode histoire du précédent.



Et pour bien aller jusqu'au bout du truc, le jeu se nommera Mortal Kombat 1, sortira sur tous les supports même Switch (mais probablement en Cloud vu qu'aucune version PS4/One ne semble au programme), et aura droit à une édition Premium (109,99$) et un Kollector (249,99$).