A Plague Tale : Requiem a enfin sa mise à jour pour le mode 60FPS sur PS5 et Xbox Series X

Tout comme, un certainétait également dépourvu de mode Performance sur PlayStation 5 et Xbox Series X, laissant le jeu obligatoirement à 30FPS depuis sa sortie en octobre dernier.Mais c'est de l'histoire ancienne, la MAJ venant de débarquer sur ces deux supports sans que l'on sache à quel point est impacté la résolution. Pour les curieux, cette suite est toujours disponible dans le Game Pass, pendant que coté PS5, vous avez une version d'essai de 2h via le PS Plus Premium, en ajoutant une actuelle promotion jusqu'au 25 mai (38,99€ au lieu de 59,99€).