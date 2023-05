Spider-Man Remastered bientôt en stand-alone sur PS5 (+ préquelle comics de Spider-Man 2) Spider-Man Remastered bientôt en stand-alone sur PS5 (+ préquelle comics de Spider-Man 2)

Ce n'est plus qu'une question de jours ou de semaines avant la grande présentation de Marvel's Spider-Man 2, tout dépend de quand aura lieu le PlayStation Showcase, et en attendant, Insomniac fait doucement monter la sauce avec deux annonces annexes :



- Le remaster de Marvel's Spider-Man sera ENFIN disponible en stand-alone sur PlayStation 5 dans le courant du mois (10€ l'upgrade par contre).

- Une préquelle en comics de Marvel's Spider-Man 2 arrivera le 6 mai aux USA en téléchargement gratuit sur l'application Marvel Unlimited (plus tard dans le reste du monde), dessiné par Ig Guara et écrite par Christos Gage, l'un des scénaristes du jeu.



C'est noté.