Street Fighter 6 : Capcom en veut 10 millions

Il ne reste plus qu'un mois (le 2 juin) avant le lancement desur PC, Xbox Series et supports PlayStation cross-gen, nouvel épisode qui compte bien oublier les premiers déboires de SFV pour attirer le plus grand nombre et surtout viser un public plus large.Bon, comme vous l'avez vu dans le titre, Haruhiro Tsujimoto de Capcom a clairement indiqué dans une interview avec Famitsu que l'objectif était d'atteindre les 10 millions de ventes sur la longueur, et ce grâce à une cible bien plus vaste (deux gen PlayStation, retour sur Xbox et audience PC de plus en plus grande) mais aussi grâce à « l'expérience de Capcom sur les ventes numériques », donc les promos au fil du temps qui effectivement sont capables à elles-seules d'assurer un bon trimestre à l'éditeur.Pour rappel,s'est lui contenté des 7 millions (en bientôt 7 ans !) et hors, seulest parvenu dans la branche japonaise à taper les 10 millions sur la précédente génération.