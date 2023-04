FFXVI : bundle PS5 et Dual Sense Collector FFXVI : bundle PS5 et Dual Sense Collector

Comme tout jeu majeur, encore plus dans le cadre d'une exclusivité, Final Fantasy XVI bénéficiera d'un bundle avec la PlayStation 5 à retrouver le 22 juin (code de téléchargement par contre) même si tout n'est pas encore clair : c'est pour l'heure uniquement annoncé aux USA, et seulement via le site PlayStation Direct à l'instar du PSVR2.



Hormis cela, la branche asiatique se chargera de mettre en place une DualSense limitée aux couleurs du jeu, de même qu'une coque ainsi qu'une coque pour maquiller votre console. Là encore, rien d'annoncé chez nous pour l'instant.