Meta vire un tiers des effectifs de Ready at Dawn Meta vire un tiers des effectifs de Ready at Dawn

Même s'il se chiffre en milliards de dollars, le bénéfice net de Meta/Facebook a été diminué par deux en fin d'année dernière et l'impact se fait de suite ressentir chez les employés : 11.000 licenciements dans le monde en novembre 2022, et 10.000 de plus sous peu.



Et c'est dans ce contexte que l'on apprend que deux des studios rachetés pour soutenir la VR viennent de morfler, aussi bien Downpour Interactive (Onward) que Ready at Dawn qui viendrait de perdre un tiers de ses effectifs, dont le leader Ru Weerasuriya.



Une triste résultante d'énormes problèmes d'organisations déjà imputés à Facebook/Meta, encore récemment par John Carmack qui a carrément quitté son rôle de consultant par dégoût, et pour beaucoup de représentants de l'industrie, le fait de vouloir sauver les meubles face aux actionnaires en mettant des masses d'employés à la porte passe de moins en moins. Suite à l'annonce, Mitch Dyer (l'un des scénaristes de Warner Montréal) n'a pas hésite à qualifier publiquement Mark Zuckerberg de « PDG le plus incapable, le plus inefficace et le plus idiot qui n'ait jamais existé ».