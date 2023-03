Bientôt des nouvelles d'Avatar : Frontiers of Pandora Bientôt des nouvelles d'Avatar : Frontiers of Pandora

Ubisoft ne devrait pas avoir à rajouter une nouvelle arlésienne dans son catalogue : malgré le silence marketing depuis l'annonce du report (en juillet 2022) d'un report, Avatar : Frontiers of Pandora devrait bientôt donner des nouvelles vu la fuite (via la BDD de l'Ubi Store) d'un visuel indiquant une prochaine ouverture des précommandes, avec comme d'habitude le bonus qui va avec.



On imagine déjà un lancement en fin d'année, donc pile un an après le deuxième film, et un an avant le troisième.