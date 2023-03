Capcom : un petit show jeudi prochain

Même s'il n'hésite pas à squatter les live de chaque constructeur lui ouvrant la porte, Capcom va faire son propre petit show sans grandes paillettes puisque l'on parle davantage d'un rappel du calendrier proche que de l'occasion de placer des annonces fraîches.On prend quand même, et le rendez-vous est pris pour le jeudi 9 mars à 23h30 (et même 20mn avant pour un pré-show) afin de découvrir ce « Capcom Spotlight » de 26 minutes pour parler de, du suivi de, de, mais aussi du remaster desans oublierPour ce dernier, on parle justement d'une prochaine bêta ouverte.