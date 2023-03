Switch : le nouveau bundle Mario confirmé, et une promo sur plusieurs jeux pour le Mario Day Switch : le nouveau bundle Mario confirmé, et une promo sur plusieurs jeux pour le Mario Day

Comme l'indiquait un récent leak, le « Mario Day » (10 mars) verra le lancement d'un nouveau bundle Switch à 299$ (on attendra de vérifier le prix chez nous), servant à vider les stocks de modèle non-OLED, fourni avec des joycon rouge, des autocollants du film (wahou) et un code vous offrant le choix entre Super Mario Odyssey, Mario Kart 8 Deluxe et New Super Mario Bros U..



Parallèlement, du 5 au 11 mars, la majorité des jeux du Royaume Champignon seront à prix réduit. Enfin à 39,99€ quoi.