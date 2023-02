Hogwarts Legacy : déjà 12 millions de ventes Hogwarts Legacy : déjà 12 millions de ventes

La Warner a beau avoir refroidi quelques fans après la première présentation de Suicide Squad, alors même qu'elle s'est tapée il y a quelques mois les critiques autour de Gotham Knights, l'entreprise sait néanmoins qu'elle reposera son bilan fiscal sur Hogwarts Legacy et c'est peu de le dire : 12 millions de ventes depuis le lancement (performance identique à Elden Ring), pour 850 millions de dollars en revenus dans le monde.



Ni plus ni moins que le meilleur lancement dans l'histoire de Warner Bros. Games, et encore de quoi attirer les curieux sur la longueur, et quelques retardataires sur PS4/One (4 avril) et éventuellement Switch (25 juillet).