Charts Japon : la PS5 continue sur sa lancée

Voici le top des ventes japonaises (software & hardware) pour la période du 13 au 19 février 2023, dont les chiffres ont été fournis par Famitsu.Et pour la quatrième fois de suite, la PlayStation 5 se montre remarquable, filant rapidement vers le cap des 3 millions de ventes et ayant actuellement l'honneur d'avoir une courbe meilleure que la PlayStation 4 et la PlayStation 3. Enfin, et on notera d'ailleurs que ces stocks servent aussi bien àqui effectue une très bonne deuxième semaine, et plus discrètement à(tout le monde ne s'appelle pasDerrière, la Switch a de plus en plus de mal à tenir la cadence après avoir été reine incontestée pendant bientôt 6 ans, tandis que la Xbox Series se permet une petite remontée sans gêner personne.