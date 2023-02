Shinji Mikami va quitter Tango Gameworks Shinji Mikami va quitter Tango Gameworks

Après 12 ans au service de Tango Gameworks qu'il a lui-même fondé, Shinji Mikami annonce son proche départ sans donner de grandes explications, et sans même savoir s'il s'agit d'un arrêt définitif pour cette légende dans le jeu vidéo ou d'une envie d'aller voir ailleurs.



Car même si encore relativement « jeune » pour le média (57 ans), Mikami avait déjà fait savoir il y a 1 an avoir la retraite à l'esprit, ne souhaitant réaliser qu'un dernier titre avant d'aller faire bronzette. Ce dernier projet n'est pas encore arrivé, et cela fait d'ailleurs bien longtemps que le créateur de Resident Evil n'a pas directement mis la main à la patte : son dernier véritable titre est The Evil Within qui fêtera bientôt ses 10 ans.



Depuis, il n'a assuré qu'un rôle de producteur exécutif sur The Evil Within 2, Ghostwire Tokyo et plus récemment la surprise Hi-Fi Rush, comme s'il assurait depuis une décennie la transition de responsabilité vers une équipe qui pourrait aujourd'hui travailler sur The Evil Within 3 selon un easter-egg découvert dans Hi-Fi Rush.